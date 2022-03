La popolazione delle città italiane aggiornata al 31 dicembre 2021

MeteoWeb

Il calo demografico in Italia nel 2021 è possibile verificarlo analizzando anche il numero dei residenti delle principali città italiane: abbiamo preso in esame i 21 comuni più popolosi d’Italia. Si passa dai 10.798.719 abitanti del 31 dicembre 2020 a 10.744.343 dello stesso giorno del 2021. Il calo è stato di -54.376 con una variazione percentuale di -0,5%. A fine 2021 gli abitanti residenti in Italia sono 58.983.122, quindi questi 21 comuni rappresentano il 18,2% del totale nazionale. L’andamento demografico è in decrescita in 19 delle 21 città analizzate e le uniche che hanno segnato un incremento degli abitanti sono Parma (+657) e Bologna (+517). Torino è la città che ha visto, in valore assoluto, ridursi maggiormente il numero di abitanti (-9.320), seguita da Roma (-8.594).

La città che ha avuto il maggior decremento in termini percentuali risulta Palermo con -1,11%, seguita da Torino con -1,09% e da Genova e Messina con -1,01%. Parma ha avuto un incremento pari a +0,34% e Bologna a +0,13%.