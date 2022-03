La Turchia si prende il turismo russo: la Turkish Airlines collegherà San Pietroburgo e Antalya

MeteoWeb

Turkish Airlines ha annunciato che a partire dal 1° aprile lancerà un collegamento diretto tra San Pietroburgo e Antalya, città a sud del Paese. La Turchia sugella così la propria quasi egemonia sul turismo russo verso l’Europa mediterranea, oltre a quello storicamente corposo che già avevano.

La guerra in Ucraina si conferma dunque come foriera di importanti modifiche all’assetto non solo geo-politico, ma anche commerciale e il settore dei viaggi e del turismo è ovviamente uno dei più ambiti. A rendere nota la notizia è stato lo stesso portavoce turco Ragip Soylu. Le rotte turistiche russe verso i Paesi dell’Europa mediterranea finiscono dunque nelle mani della Turchia, andando così a mettere in secondo piano mete greche, italiane, spagnole e maltesi.