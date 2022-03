Guerra in Ucraina: la vendita di petrolio russo all’India complica gli sforzi di Biden

MeteoWeb

La campagna del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per unire il mondo contro l’invasione russa dell’Ucraina è messa a dura prova non solo da avversari come la Cina, ma anche dalla democrazia più popolosa del mondo, l’India.

Come si legge su Aljazeera, un funzionario del governo indiano ha dichiarato venerdì che il paese aumenterà le sue importazioni di petrolio russo, consentendogli di aumentare le forniture di energia a prezzi scontati mentre la sua economia lotta per riprendersi dalla pandemia di coronavirus. Il funzionario, che non era autorizzato a parlare con i giornalisti e ha parlato in condizione di anonimato, ha affermato che l’ultimo acquisto è stato di tre milioni di barili. Sebbene l’India non sia la sola ad acquistare energia dalla Russia – diversi alleati europei come la Germania hanno continuato a farlo – la decisione è in conflitto con gli sforzi di Biden di isolare l’economia russa con sanzioni.

L’aumento del flusso di petrolio potrebbe ulteriormente mettere a dura prova le relazioni tra Washington e Nuova Delhi, che sono già state testate dal recente acquisto da parte dell’India di avanzati sistemi di difesa aerea russi.

La Casa Bianca sta ancora valutando se emanare sanzioni contro l’India per quell’acquisto. La questione viene esaminata con una “spinta diversa” dopo l’invasione russa dell’Ucraina, secondo un funzionario statunitense che è a conoscenza delle deliberazioni dell’amministrazione Biden. Il funzionario ha parlato in anonimato per discutere il processo decisionale interno. L’accordo sul petrolio ricorda come la guerra in Ucraina abbia creato un complicato atto di equilibrio geopolitico per Biden. Anche se cerca di radunare i paesi per opporsi all’invasione della Russia, vede anche l’India come un partner fondamentale per contrastare la crescente influenza della Cina in Asia.

La Russia è stata a lungo un punto di attrito nelle relazioni USA-India, ma la Casa Bianca è concìvinta che le due democrazie abbiano più punti in comune rispetto a ciò che le divide. L’India è membro del Quad, una partnership internazionale che comprende anche Stati Uniti, Australia e Giappone, e i leader di tutte e quattro le nazioni si incontreranno quest’anno a Tokyo. Sebbene il primo ministro indiano Narendra Modi abbia una storia tra alti e bassi in materia di diritti umani, è stato invitato a partecipare al vertice virtuale di Biden sulla democrazia a dicembre.

Durante il vertice, Biden ha descritto la lotta tra democrazia e autocrazia come la “sfida decisiva del nostro tempo“. Modi ha affermato che l’India “è pronta a unirsi alle altre democrazie in questo nobile sforzo“. La Casa Bianca ha pubblicamente messo in guardia la Cina dallo schierarsi con la Russia durante la guerra in Ucraina, ma è stata più cauta nell’affrontare il ruolo dell’India. Alla domanda su come stessero lavorando gli Stati Uniti con l’India, l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che “rimaniamo in contatto attraverso una serie di canali“. Il giorno precedente, quando gli è stato chiesto se l’India avesse preso in considerazione l’acquisto di petrolio russo scontato, Psaki ha detto che il messaggio degli Stati Uniti a “qualsiasi paese” è di “pensareda quale parte di vuole stare quando i libri di storia saranno scritti“.

Le importazioni rappresentano l’85% del fabbisogno di petrolio dell’India e si prevede che la sua domanda complessiva salirà dell’8,2% a 5,15 milioni di barili al giorno quest’anno. I resoconti dei media indiani hanno affermato che la Russia stava offrendo uno sconto del 20% sugli acquisti di petrolio al di sotto dei prezzi di riferimento globali. “Stiamo esplorando tutte le possibilità nel mercato energetico globale“, ha detto giovedì il portavoce del ministero degli Affari esteri indiano, Arindam Bagchi. “Non credo che la Russia sia stata un importante fornitore di petrolio per l’India“.

Le relazioni dell’India con la Russia ruotano più intorno alla difesa che all’energia. La Russia fornisce solo una piccola frazione del petrolio indiano, ma la maggior parte del suo equipaggiamento militare. “È fondamentale per la prontezza militare dell’India, soprattutto perché ha una crisi di confine in corso con la Cina“, ha affermato Richard Rossow, esperto delle relazioni USA-India presso il Center for Strategic and International Studies, che ha sede a Washington. Venti soldati indiani e quattro soldati cinesi sono morti meno di due anni fa in una disputa territoriale in corso sul Ladakh orientale. L’India si è astenuta da un voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condanna l’invasione dell’Ucraina e l’ambasciata russa a New Dehli ha risposto dicendo che “apprezzo molto la posizione indipendente ed equilibrata dell’India“.

Ken Juster, un ex ambasciatore degli Stati Uniti in India, ha affermato che la nazione dell’Asia meridionale “crede nell’autonomia strategica” ed è improbabile che si schieri perfettamente da entrambe le parti nei conflitti tra Oriente e Occidente. Tuttavia, si aspetta che Nuova Delhi debba affrontare ulteriori pressioni mentre la guerra in Ucraina continua. “L’India dovrà affrontare una situazione sempre più difficile man mano che le atrocità della Russia diventeranno più evidenti e più diffuse“, ha affermato. “Sarà difficile per qualsiasi paese non uscire allo scoperto e condannare questo“.

Biden ha descritto la situazione come un lavoro in corso. Poco dopo l’inizio dell’invasione russa, al presidente USA è stato chiesto se l’India fosse “pienamente sincronizzata” con gli Stati Uniti sulla Russia, e lui ha risposto che “siamo in consultazione” con l’India, aggiungendo che “non l’abbiamo risolto completamente“.