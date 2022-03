Dalle immagini arriva la conferma: l’aereo più grande del mondo è stato distrutto – FOTO

MeteoWeb

Arrivano dai pressi di Kiev le prime foto che confermano la distruzione dell’aereo più grande del mondo, attaccato dalle forze russe durante l’invasione. L’Antonov AN-225 è un mezzo da sogno per il mondo dell’aviazione, un oggetto divenuto quasi di culto, che pero abbiamo visto bruciare avvolto da un denso fumo nero sulla pista dell’aeroporto di Gostomel, a nord di Kiev, dopo l’attacco sferrato dai soldati di Putin.

L’aereo, noto anche come Mriya (“sogno” in ucraino), era parcheggiato in un aeroporto vicino alla capitale Kiev quando le forze russe lo hanno attaccato, come riporta Jack Guy per la CNN. La scorsa settimana, le forze russe hanno preso il controllo dell’aeroporto di Gostomel, dove l’AN-225 era in fase di manutenzione. Al momento dell’attacco, l’aereo aveva uno dei suoi motori smontato per riparazioni, quindi quel giorno non poteva decollare nonostante i comandi impartiti, ha riferito in una nota Ukroboronprom, il produttore di armi che gestisce la compagnia Antonov. Secondo la CNN, le immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano danni a una parte dell’hangar in cui era immagazzinato il Mriya. Ora sono arrivate le foto di conferma, visibili nella gallery scorrevole in alto.