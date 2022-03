Montagne e picchi, spiagge, fiordi profondi e clima atipico: l’arcipelago norvegese delle Lofoten visto dallo Spazio | FOTO

La missione Copernicus Sentinel-1 ci porta sull’arcipelago delle Lofoten, nella Norvegia settentrionale.

I colori dell’immagine di questa settimana derivano dalla combinazione di due ‘polarizzazioni’ dalla missione Copernicus Sentinel-1 che sono state convertite in un’unica immagine. Questa tecnica di telerilevamento ci permette di rilevare dove le differenze tra le due polarizzazioni sono maggiori. Queste differenze sono visibili nell’immagine nelle tonalità del blu, come l’increspato Mar di Norvegia, le zone umide e le paludi come quelle sulla punta settentrionale di Andøya e la neve bagnata sulle cime delle colline e delle montagne (nell’angolo in basso a destra nell’immagine).

Con un estensione di circa 175 km da nord a sud, l’arcipelago comprende cinque isole maggiori (Austvågøya, Gimsøya, Vestvågøya, Flakstadøya e Moskenesøya), così come molte piccole isole e ‘skerries’ (isolette rocciose e scogliere). Lofoten è conosciuta per il suo caratteristico paesaggio, con montagne e picchi accentuati, spiagge molto ampie, profondi fiordi di colore blu e baie riparate.

Sentinel-1 è una missione radar e, a differenza delle telecamere ottiche, le immagini sono generalmente in bianco e nero quando vengono ricevute. Utilizzando una tecnologia che allinea i fasci radar inviati e ricevuti dallo strumento in unico orientamento – verticalmente oppure orizzontalmente – i dati risultanti possono essere elaborati in modo da produrre immagini a colori come quella qui presentata. Questa tecnica consente agli scienziati di meglio analizzare la superficie terrestre. Per maggiori informazioni sulla polarimetria, click qui.

Questa immagine, acquisita il 24 novembre 2020, fa parte del programma video Earth from Space.