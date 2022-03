Spazio, ESA: cambia il piano di volo, l’astronauta Samantha Cristoforetti non sarà comandante della ISS

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea ha rivisto il piano di volo della missione dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti: non diventerà, come annunciato in precedenza, comandante della Stazione Spaziale, ma le sarà assegnato il ruolo di leader dell’Equipaggio 4 (Dragon Crew 4) e sarà alla guida del segmento orbitale degli Stati Uniti (Usos) che “comprende i moduli e i componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi“.

L’ESA ha ricordato che “nel maggio 2021 era stato annunciato che l’astronauta dell’ESA e specialista della missione Dragon Crew-4 Samantha Cristoforetti sarebbe stata comandante della Expedition 68 della Stazione Spaziale Internazionale” ma “come parte della normale programmazione dei veicoli, il programma di volo della Stazione Spaziale è stato recentemente aggiornato adeguando la prossima rotazione dell’equipaggio per Crew-4 e Crew-5“. La rotazione, ha evidenziato l’ESA, comporta “una missione più breve per Crew-4“, e di conseguenza, “la Expedition 68 avrà luogo dopo la partenza di Samantha dalla Stazione“. “Per tutto il suo tempo a bordo, Samantha avrà il ruolo di guida del segmento orbitale degli Stati Uniti, che comprende i moduli e i componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi“.

“Sebbene questo significhi che Samantha non sarà più il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, il Gruppo sostiene la sua approvazione come leader“, “continuerà a essere completamente addestrata per la posizione di comandante ed è stato concordato che, se il programma dovesse tornare a quello iniziale, entrerebbe in questo ruolo,” ha spiegato il responsabile del Centro Europeo Astronauti, Frank De Winne.

Samantha Cristoforetti ha commentato così il cambiamento di piani: “Come membri dell’equipaggio, siamo pronti a dare il nostro contributo come necessario. È un onore per me essere a capo dello USOS, e questo ruolo comprende la maggior parte dei compiti che avrei assunto come comandante. Riconosco tuttavia che molte persone in Europa, in particolare molte donne, hanno tratto ispirazione dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante dell’ISS. Mi rammarico che questo non accadrà durante la mia missione, ma stiamo selezionando una nuova classe di astronauti e astronaute e sono certa che questa comprenderà donne molto preparate e determinate che saranno pronte, in un futuro non così lontano, ad assumere ruoli di leadership“.

Il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, David Parker, ha affermato che la nomina di Samantha Cristoforetti a capo dell’USOS è una conferma delle qualità che porta con sé sulla Stazione Spaziale: “Come astronauta al secondo volo e leader competente, la conoscenza, l’atteggiamento sereno e la precedente esperienza di Samantha Cristoforetti in orbita sono una vera risorsa per l’equipaggio. È un’eccellente figura di riferimento per coloro che attualmente partecipano al processo di selezione degli astronauti dell’ESA, in particolare per le nostre candidate, che desiderano rappresentare l’Europa nello spazio“.