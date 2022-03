Guerra in Ucraina: per 12 giorni lavoratori di Chernobyl bloccati nella centrale sotto scorta russa

MeteoWeb

Più di 100 lavoratori della centrale nucleare ucraina di Chernobyl – il luogo del peggior disastro nucleare del mondo nel 1986 – sono rimasti bloccati lì per più di 12 giorni, impossibilitati a partire dopo che le forze russe hanno sequestrato la centrale il primo giorno dell’invasione. Anche altre 200 guardie ucraine, che erano state incaricate della sicurezza al momento dell’assalto, sono rimaste intrappolate. I lavoratori continuano a svolgere i loro doveri e le informazioni parlano di un’atmosfera sia calma, ma alla BBC è stato detto che le condizioni all’interno sono difficili, con cibo e medicine limitati. Vi sono anche crescenti preoccupazioni sul fatto che lo stress possa avere un impatto sulla loro capacità di svolgere in sicurezza i propri compiti nel sito nucleare.

I soldati russi, intanto, sono all’interno della zona di esclusione di Chernobyl di 32 km (19 miglia) e hanno circondato il perimetro dell’impianto. La Russia afferma di aver protetto il sito insieme alla guardia nazionale ucraina, ma l’Ucraina lo contesta e afferma che le truppe russe hanno il pieno controllo.

Il parente di uno dei lavoratori bloccati nello stabilimento ha riferito alla BBC che la parte russa era disposta a far loro scambiare i turni, ma che non potevano garantire la loro sicurezza durante il viaggio di ritorno, né dei lavoratori in viaggio per prendere il loro posto.

Il treno tra Slavutych e Chernobyl viaggia brevemente attraverso la Bielorussia, uno dei principali alleati della Russia. Sebbene non sia più una centrale elettrica funzionante, Chernobyl non è mai stata completamente abbandonata e richiede ancora una gestione costante. Infatti, dopo che il reattore numero quattro è esploso 36 anni fa, gli altri suoi reattori hanno continuato a funzionare per alcuni anni e un’intera città – Slavutych – è stata costruita per ospitare i lavoratori evacuati dopo l’incidente.

Oggi nel sito lavorano ancora circa 2.400 persone: scienziati, tecnici, cuochi, medici e altro personale di supporto, oltre a membri della guardia nazionale. In tempi normali, i lavoratori salivano su un treno da Slavutych all’inizio del loro turno e tornavano a casa dopo. Ma per i dipendenti che erano lì quando i russi hanno invaso, tutto è improvvisamente cambiato: sono stati costretti a vivere sul posto. “La situazione è complicata e tesa“, ha detto alla BBC Yuri Fomichev, sindaco di Slavutych. “È difficile per loro moralmente, psicologicamente e fisicamente“.

I lavoratori hanno del cibo in loco, ma poiché non sanno per quanto tempo rimarranno lì, si limitano a un pasto al giorno (preparato da cuochi anche loro bloccati) e si dice che il cibo sia di base – principalmente pane e porridge. Domenica, il personale russo ha offerto una consegna di cibo, ma i lavoratori ucraini hanno rifiutato, dicendo che si trattava di un’acrobazia propagandistica. Le strutture non sono predisposte per dormire, quindi sono stati creati dormitori temporanei, alcuni con letti da campeggio e tavoli, altri sul pavimento. Per ottenere un po’ di tempo libero, i lavoratori si sono divisi in turni, con un gruppo che lavora mentre un altro riposa.

Per le famiglie dei dipendenti della vicina Slavutych è un momento difficile. “Alcuni dei lavoratori necessitano di farmaci che sono limitati nello stabilimento e questo aggiunge ulteriori preoccupazioni per i parenti“, ha affermato Fomichev. “Dobbiamo dire loro che al momento non esiste un modo sicuro per far uscire i lavoratori da lì“.

Il sito di Chernobyl è a rischio?

Con i lavoratori che subiscono gli effetti fisici e psicologici di quasi due settimane bloccati al lavoro in una centrale nucleare dismessa, si teme che lo stress possa influire sulla loro capacità di svolgere in sicurezza i propri compiti. “In queste condizioni, la concentrazione dei lavoratori peggiora sempre di più, e questa è una minaccia per la sicurezza“, ha affermato il sindaco Fomichev. “Potrebbe non essere una centrale elettrica funzionante, ma richiede comunque molta attenzione per assicurarsi che tutti i sistemi funzionino normalmente“, ha aggiunto.

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha più volte sottolineato la necessità che il personale possa riposare per svolgere il proprio lavoro in sicurezza, e in un’intervista alla BBC ha affermato di essere stato in toccare con la parte russa per comunicare quel messaggio. Ma gli esperti nucleari affermano che, poiché questa non è una centrale nucleare attiva, il pericolo per la salute pubblica è limitato. “Non è positivo che le persone non cambino turno e che le persone lavorino con i soldati russi intorno a loro, ma non vedo un grosso pericolo“, ha affermato James Smith, professore di scienze ambientali all’Università di Portsmouth, che è stato studia Chernobyl da molti anni ed è stato sul sito molte volte.

“L’ultimo reattore si è spento nell’anno 2000, quindi il combustibile nucleare esaurito… non genera più calore in modo significativo“, ha detto, spiegando che ciò rende estremamente improbabile che si possa verificare un rilascio importante di radioattività.

I livelli di radiazioni sono aumentati nella regione quando la centrale è stata sequestrata, a causa del pesante equipaggiamento militare che ha disturbato la polvere contaminata attorno al sito. Tuttavia, il professor Smith ha affermato che non sono saliti a livelli preoccupanti.

Stanchezza e disperazione

Il rischio di una grave catastrofe nucleare può essere basso, ma per i lavoratori bloccati all’interno e le loro famiglie il costo emotivo è molto reale. “Tutto il personale è super esausto e disperato. Dubitano che qualcuno si prenda cura di loro. In questo momento non vedono nessuno fare nulla per salvarli“, ha detto il parente di un dipendente. In un’intervista alla BBC, ha fatto appello all’AIEA affinché intervenga in modo che gli attuali lavoratori possano andarsene in sicurezza, con un altro gruppo che prende il sopravvento.

Il capo dell’AIEA Rafael Grossi ha affermato di essere in contatto con le parti ucraina e russa nel tentativo di gestire la sicurezza sia a Chernobyl che nelle centrali nucleari attive dell’Ucraina, dove gli esperti affermano che le conseguenze di un conflitto aperto potrebbero essere più gravi.

Tuttavia, nulla di definitivo è stato concordato.