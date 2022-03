Ambiente: le microplastiche galleggianti nei fiumi europei possono accumularsi nell’Oceano Artico

MeteoWeb

Secondo uno studio di Scientific Reports, le microplastiche galleggianti dei fiumi europei possono accumularsi in alcune parti dell’Oceano Artico, dei mari nordici e della baia di Baffin. Ricerche precedenti hanno riportato la presenza di alte concentrazioni di particelle di microplastica in tutto l’Oceano Artico, tuttavia la fonte di queste microplastiche e dove si accumulano non è chiara.

Mats Huserbråten e colleghi hanno combinato modelli di correnti oceaniche tra il 2007 e il 2017 con simulazioni di movimenti microplastici galleggianti. Hanno simulato il rilascio di microplastiche da 21 grandi fiumi dell’Europa settentrionale e dell’Artico ogni giorno per un periodo di dieci anni e hanno modellato i loro movimenti nel corso di decenni. I ricercatori hanno quindi confrontato i risultati del loro modello con la distribuzione di microplastiche galleggianti su 121 campioni di acqua di mare raccolti da 17 siti al largo della costa occidentale della Norvegia tra maggio 2017 e agosto 2018.

Gli autori hanno scoperto che, dopo essere state rilasciate dai fiumi, la maggior parte delle particelle simulate si spostava lungo due percorsi principali. Il 65% è andato alla deriva lungo la costa norvegese verso il Mare di Laptev – situato a nord della Russia – prima di essere trasportato nell’Oceano Artico, attraverso il Polo Nord, e poi uscire dall’Oceano Artico attraverso lo Stretto di Fram – situato a est della Groenlandia. Il 30% delle particelle simulate è andato alla deriva lungo la costa norvegese prima di spostarsi verso sud attraverso lo stretto di Fram e poi lungo le coste est e sud della Groenlandia prima di viaggiare più a sud lungo la costa nord-orientale del Canada. Dopo 20 anni di simulazioni, i ricercatori sono stati in grado di identificare aree chiare in cui si accumulavano microplastiche galleggianti. Questi erano nei mari nordici, il bacino di Nansen nell’Oceano Artico, il mare di Barents e il mare di Laptev, situati tra l’Oceano Artico e la Russia settentrionale, e la baia di Baffin, che si trova tra la Groenlandia e il Canada. Le analisi dei campioni di acqua di mare hanno rivelato che la distribuzione delle microplastiche galleggianti era coerente con quella prevista dal modello degli autori dopo dieci anni di rilascio simulato di microplastiche e successiva circolazione attraverso i mari nordici, l’Oceano Artico e lo stretto di Fram. Ciò indica che le microplastiche galleggianti potrebbero circolare in tutto l’Artico da almeno dieci anni.

Gli autori suggeriscono che la circolazione di microplastiche galleggianti potrebbe avere conseguenze per la salute degli ecosistemi artici. I risultati sottolineano l’importanza di una migliore gestione dei rifiuti di plastica, aggiungono.