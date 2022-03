Previsioni Meteo, peggioramento su diverse regioni nel weekend: locali piogge e nevicate, maltempo su parte della Sardegna

MeteoWeb

Previsioni meteo per tempo in peggioramento su diverse regioni, entro il fine settimana prossimo. In realtà, il moderato campo anticiclonico inizierebbe a cedere già dalla notte su venerdì è poi il corso di venerdì 18, per il sopraggiungere progressivo di correnti via via più fresche da Est, con prime nubi e piogge in particolare al Sud, anche localmente sul Nordest della Sardegna, su Alpi centro-occidentali, Ovest Piemonte e occasionalmente sul Centro Nord Abruzzo. Per il fine settimana, poi, le correnti instabili continentali continuerebbero ad affluire e si farebbero anche via via più fredde, specie sulle aree peninsulari con instabilità, però, piuttosto irregolare e circoscritta.

Nella giornata di sabato 19, in particolare, locali addensamenti potrebbero riguardare l’Abruzzo, la Lucania, anche la Sicilia centro-orientale con deboli piogge sparse e occasionali fiocchi intorno agli 800 m; scarsi fenomeni sul resto dei settori peninsulari, salvo qualcuno debole sulle Alpi centro-occidentali verso la sera di sabato, qui con isolati fiocchi a quote collinari. L’instabilità potrebbe, invece, intensificarsi per il corso di sabato sulla Sardegna, soprattutto orientale, qui con piogge più significative, anche forti sull’Ogliastra. I fenomeni più intensi sull’isola sarebbero legati a un possibile isolamento di un nucleo vorticoso sul medio-basso Tirreno con vorticità più accesa verso i comparti sardi orientali. Nella giornata di domenica continuerebbe l’afflusso di aria fredda da Est, con addensamenti irregolari sul Centro-Sud Appennino, dalle Marche meridionali fino al Nord della Puglia, Lucania, sulla Calabria, anche sulla Sicilia, associati a deboli piogge sparse e locali fiocchi intorno ai 700/800 m, occasionalmente più giù, ma fenomeni decisamente circoscritti e non particolarmente significativi, salvo qualcuno più importante sulla Sicilia. Qualche locale pioggia possibile ancora sulla Sardegna, soprattutto centro-settentrionale e orientale, sul resto del paese tempo asciutto e anche con schiarite soleggiate, tuttavia schiarite, in un contesto di nubi irregolari, sarebbero presenti anche lì dove ci sarebbe una maggiore instabilità. Da rilevare il contesto termico che, come annunciato nelle nostre previsioni meteo oramai da diversi giorni, sarebbe destinato a calare in maniera anche apprezzabile con temperature decisamente sotto la media da Nord a Sud e più fredde nel corso di domenica, soprattutto sulle regioni settentrionali, su quelle adriatiche e anche sulle aree meridionali peninsulari e aree ioniche.