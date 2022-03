Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Porto Rotondo, +16°C a Siracusa, +3°C a Prizzi, +1°C a Roccaraso e Santo Stefano d’Aspromonte, 0°C a Capracotta

MeteoWeb

La goccia fredda che ieri ha interessato le regioni del medio-basso Adriatico e meridionali, portando freddo e neve fino in pianura e localmente sulle coste, si è spostata verso la Grecia, determinando un miglioramento delle condizioni, anche se oggi si sono verificati ancora occasionali piovaschi e qualche fiocco. Le temperature massime sono in apprezzabile aumento sulla Sardegna e al Centro-Nord; in aumento ma più lieve al Sud e in lieve, ulteriore calo sulla Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 2 marzo 2022, in alcune località italiane: