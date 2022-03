L’effetto Foegen: il meccanismo mediante il quale le mascherine contribuiscono al tasso di mortalità per Covid-19

MeteoWeb

Numerose evidenze in letteratura supportano l’uso obbligatorio di mascherine facciali per ridurre il tasso di infezione del coronavirus e della sindrome respiratoria acuta grave, causata dalla malattia da Covid-19.. Tuttavia, l’effetto dell’uso della mascherina sul decorso della malattia rimane controverso. Uno studio pubblicato su journals.lww.com mirava a determinare se l’uso obbligatorio della mascherina abbia influenzato il tasso di mortalità in Kansas, negli Stati Uniti, tra il 1 agosto e il 15 ottobre 2020.

I ricercatori hanno applicato dati secondari sugli aggiornamenti dei casi, i mandati delle mascherine e lo stato demografico relativi allo stato del Kansas, negli Stati Uniti. Su questi dati è stata condotta un’analisi di parallelizzazione basata sui dati a livello di contea. I risultati sono stati controllati eseguendo analisi di sensibilità multiple e un controllo negativo.

Un’analisi di parallelizzazione basata su dati a livello di contea ha mostrato che in Kansas, le contee con obbligo di mascherina avevano tassi di mortalità significativamente più elevati rispetto alle contee senza obbligo di maschera, con un rapporto di rischio di 1,85 (intervallo di confidenza al 95%) per decessi correlati al Covid-19. Anche dopo aver aggiustato per il numero di “persone protette“, cioè il numero di persone che non sono state infettate nel gruppo con obbligo di mascherina rispetto al gruppo senza mascherina, il rapporto di rischio è rimasto significativamente alto a 1,52. Analizzando l’eccesso di mortalità in Kansas, questo studio determina che oltre il 95% di questo effetto può essere attribuito esclusivamente a COVID-19.

Questi risultati suggeriscono che l’uso della mascherina potrebbe rappresentare una minaccia ancora sconosciuta per l’utente invece di proteggerlo, rendendone dunque l’obbligo un intervento epidemiologico discutibile.

La causa di questa tendenza è spiegata utilizzando la teoria dell’“effetto Foegen”; cioè, la reinalazione profonda di goccioline ipercondensate o virioni puri catturati nelle mascherine facciali poiché le goccioline possono peggiorare la prognosi e potrebbero essere collegate agli effetti a lungo termine dell’infezione da Covid-19. Sebbene l ‘”effetto Foegen” sia dimostrato in vivo in un modello animale, sono necessarie ulteriori ricerche per comprenderlo appieno.