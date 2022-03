Livorno: cade in acqua da nave da crociera, marittimo trasportato in ospedale in codice rosso

MeteoWeb

Un marittimo indonesiano, imbarcato sulla nave da crociera Viking Sky ormeggiata nel porto di Livorno, è caduto in mare ed è stato recuperato dopo 15 minuti con sintomi di annegamento e assideramento e trasportato in codice rosso all’ospedale: il 27enne è caduto in mare dal primo ponte della nave, da un’altezza di circa 10 metri. Sono stati i colleghi a prestare i primi soccorsi al giovane, che è stato recuperato e trasferito in banchina dove è consegnato alle cure dei volontari della Misericordia di Livorno con il medico.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.