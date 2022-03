“Luci spente nelle case alle 20”: la “catena social” contro Putin per dire no alla guerra

MeteoWeb

Una “catena” sta facendo il giro dei social con l’obiettivo di mettere in atto una protesta simbolica contro Putin e la decisione di scatenare la guerra in Ucraina: l’invito è quello di spegnere le luci. “Stasera alle 20 suoneranno tutte le campane. In quel momento spegnete tutte le luci nelle vostre case finché potete per mostrare a Putin che preferiamo stare senza luce piuttosto che comprare gas e petrolio da lui”, è il testo della catena.

Secondo quanto riporta il messaggio, l’iniziativa coinvolgerà tutta Europa: “è un’azione di solidarietà che verrà fatta in tutta l’Europa contemporaneamente: a Londra alle 19, in Europa centrale alle 20, a Kiev alle 21 e a Mosca alle 22”. Il testo si conclude con l’invito a inoltrare il messaggio per diffondere l’idea il più possibile.