Paura al Giro di Catalogna, il ciclista italiano Colbrelli colto da malore dopo l’arrivo: trasportato in ospedale dopo un massaggio cardiaco | FOTO

Paura nella prima tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, conclusa a Sant Feliu de Guixols. Sonny Colbrelli, campione italiano e d’Europa su strada in linea, e’ stato colpito da un malore dopo avere tagliato il traguardo, secondo alle spalle dell’australiano Michael Matthews. Il 31enne bresciano si è accasciato a terra, forse vittima di un infarto.

Colbrelli e’ stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti al traguardo, che hanno praticato un massaggio cardiaco, ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza (vedi foto della galley scorrevole in alto). Secondo le prime notizie che arrivano dalla Spagna, Colbrelli sarebbe sveglio e cosciente.

Poco fa, il team Barhain-Victorius ha diffuso una nota sulle condizioni del ciclista. “In seguito allo sprint nella tappa 1 della Volta a Catalunya, Sonny Colbrelli ha avuto un malore e perso conoscenza. Colbrelli e’ stato sottoposto a ulteriore assistenza medica ed era in condizioni stabili dopo essere stato portato in ambulanza all’ospedale universitario di Girona, per indagare ulteriormente sulle sue condizioni. Il team Bahrain-Victorius desidera ringraziare gli organizzatori e le equipe mediche per il loro supporto e assistenza“, si legge nella nota.

Una bronchite aveva fermato Colbrelli alla Parigi-Nizza e il corridore non aveva preso parte alla Milano-Sanremo di sabato. La Bahrain Victorious esclude che il malore di Colbrelli abbia a che fare con i problemi di salute avuti fino alla scorsa settimana. Secondo la squadra, il ciclista italiano era in condizioni perfette per partecipare alla prima tappa.