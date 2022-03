Maltempo Brasile: 85 mm di pioggia in meno di un’ora, Petropolis travolta da una nuova alluvione | VIDEO

MeteoWeb

Le autorità di Petrópolis, nella regione brasiliana di Rio de Janeiro, hanno attivato nelle scorse ore l’allerta meteo per forti precipitazioni e vento intenso.

Con 85 mm di pioggia registrati in meno di un’ora, è stato raccomandato alla popolazione si spostarsi in luoghi sicuri.

Le precipitazioni iniziate nel pomeriggio di ieri ora locale potrebbero continuare anche nelle prossime ore.

Secondo la Protezione Civile, il cambiamento delle condizioni meteorologiche nella città, già colpita da una drammatica alluvione il mese scorso, è dovuto al passaggio di un fronte freddo attraverso il Sud/Est del Paese.

Petropolis si sta ancora riprendendo dal nubifragio del 15 febbraio che ha causato la morte di 233 persone.