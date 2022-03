Maltempo Campania: tanta neve nel Salernitano, imbiancato il Vallo di Diano e il territorio del Tanagro

MeteoWeb

Impulsi freddi hanno portato gelo e neve nelle scorse ore al Centro/Sud.

Abbondanti nevicate sono state segnalate in Campania, nella zona a Sud di Salerno, in particolare nel Vallo di Diano e nel territorio del Tanagro. Fiocchi a Buccino, Corleto Monforte, San Gregorio Magno e Montesano sulla Marcellana.

Vette imbiancate a Caggiano dove il sindaco Modesto Lamattina ha firmato un’ordinanza che dispone, “causa previsioni meteo avverse, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio comunale per la giornata di oggi 7 marzo 2022“.

