Maltempo, cancello si staccò per il forte vento: morta la donna ferita a Candiolo, nel Torinese

Il 21 febbraio, forti venti hanno sferzato il Nord, provocando danni e feriti. Oggi purtroppo giunge la notizia di una vittima dei fenomeni di quel giorno. Il cancello dell’azienda Grandi Legnami di Candiolo, nel Torinese, è stato divelto dal forte vento, travolgendo una donna, dipendente della stessa azienda.

La donna era stata ricoverata al Cto per i traumi subiti, tra cui quello più grave all’aorta. Era stata trasferita alle Molinette, dove i cardiochirurghi sono intervenuti per riattaccare il tronco anonimo alla aorta ascendete, tranciata di netto dal cancello. Tutti i tentativi dei sanitari di tenerla in vita, purtroppo, si sono rivelati inutili. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi e dei tessuti.