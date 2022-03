Maltempo e neve in Piemonte: chiuso tratto della SS21 “del Colle della Maddalena”

MeteoWeb

La SS21 “del Colle della Maddalena” è chiusa al transito, nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708), a causa delle nevicate: lo fa sapere Anas spiegando che la limitazione resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale, prosegue Anas, sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

Le precipitazioni, più intense sul settore sudoccidentale, saranno in attenuazione nelle ore centrali odierne, per poi riprendere dal tardo pomeriggio, caratterizzati da una quota neve, in deciso rialzo, sui 1300 metri, riporta Arpa Piemonte. Domani il consolidamento di un promontorio sul Mediterraneo centrale riporterà condizioni stabili sulla regione, con l’esaurimento dei fenomeni al primo mattino e un deciso aumento dello zero termico e delle temperature.

