Maltempo: frana a Furore, massi sulla statale ora chiusa al traffico

Una frana i è verificata in località Bottara a Furore, comune salernitano della costiera amalfitana. Questa mattina, sono caduti massi sulla strada provinciale ex Ss 366 ‘Agerolina’ che è stata chiusa al traffico anche per consentire la messa in sicurezza. Stando a quanto si apprende, non ci sono persone ferite. Sul posto, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Amalfi e i vigili del fuoco.