Maltempo, il vortice freddo porta forti nevicate in Campania e Basilicata: paesaggi imbiancati e scuole chiuse tra Avellino e Potenza [FOTO e VIDEO]

Il vortice freddo proveniente dall’artico russo-scandinavo ha raggiunto l’Italia: intense nevicate si stanno verificando in queste ore in Campania e Basilicata.

Segnalati fiocchi nell’Avellinese, a Frigento e Mercogliano. Imbiancato il Monte Faito.

Nel Potentino sta nevicando da alcune ore, ma finora non sono stati segnalati particolari disagi. La circolazione è rallentata ma regolare su tutte le principali strade della provincia.

“A causa delle forti nevicate nella zone del Vulture, è stata rinviata a data da stabilire la cerimonia finale del Premio Olivarum prevista per oggi alle 10 a Melfi (Potenza) nel palazzo vescovile,” ha specificato un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta regionale lucana.

Proprio a causa del maltempo sono diversi i Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in provincia di Potenza: tra queste Maschito, Banzi, Palazzo San Gervasio e Venosa.

