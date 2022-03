Maltempo in Cina, a Pechino torna la neve: la capitale cinese imbiancata per il 2° giorno consecutivo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le autorità cinesi hanno rinnovato l’allerta meteo codice blu (il più basso in una scala di 4 livelli) per le nevicate in arrivo in alcune province del Paese, inclusa la capitale Pechino, dove i fiocchi stanno candendo per il 2° giorno consecutivo.

Da oggi e fino a domani pomeriggio, abbondanti precipitazioni nevose sono attese anche in parti di Xinjiang, Hebei, Liaoning e Jilin stimate in 3-6 cm con punte massime fino a 10, ha affermato il Centro meteorologico nazionale, consigliando ai residenti delle aree interessate di rimanere in casa ed esortando le autorità locali a prendere precauzioni su strade, ferrovie, elettricità e telecomunicazioni.

Ieri nella capitale cinese la temperatura è scesa a -2°C durante il giorno e la neve ha causato molti disagi ai pendolari.

Più di 1.300 voli sono stati cancellati nei due aeroporti di Pechino: secondo i media locali, alle 16 (le 9 in Italia) risultavano essere stati annullati un totale di 1.336 collegamenti aerei nei due principali aeroporti della capitale per il maltempo che ha tra l’altro ridotto di molto la visibilità.

Le temperature sono calate negli ultimi 2 giorni di oltre 10 gradi.