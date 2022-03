Maltempo in Molise, Campobasso sommersa dalla neve: disagi sulle strade e scuole chiuse in numerosi centri della provincia [FOTO]

MeteoWeb

Neve abbondante nella notte su tutta la provincia di Campobasso, anche a quote collinari: diversi i sindaci questa mattina hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole a causa delle condizioni meteo. Lezioni sospese a Bonefro, Colletorto, Toro, Ripalimosani, Campodipietra, Ferrazzano, Santa Croce di Magliano, Matrice, Mirabello, Vinchiaturo, Guardiaregia. Particolarmente colpita l’area del Fortore.

Molti i disagi sulle strade dove le forze dell’ordine sono dovute intervenire soprattutto per soccorrere mezzi pesanti rimasti in panne. In tutta la regione sono in azione centinaia di mezzi spartineve e spargisale.

