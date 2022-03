Maltempo in Puglia: nevica nel Foggiano, numerosi disagi alla circolazione – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando in queste ore diverse regioni del Sud, ha colpito anche la Puglia con abbondanti nevicate nel Foggiano. Nevica nelle zone più alte della provincia, in particolare nel Subappennino: a Sant’Agata di Puglia, dove sono caduti oltre 20 centimetri di neve, si transita solo con catene o pneumatici invernali. Coltre bianca anche a Troia, Candela, Panni, Orsara di Puglia, Anzano di Puglia, Roseto Valfortore e Biccari. Anche in questi ultimi due paesi la neve ha raggiunto i 20 cm di altezza.

Sono al lavoro già da qualche ora i mezzi spazzaneve per rendere percorribili le strade provinciali, con l’opera incessante degli uomini e dei volontari della Protezione civile. Disagi si stanno verificando lungo la strada provinciale 91 (Deliceto-Accadia) e sulla provinciale 144, in direzione Foresta Umbra: a quanto si apprende, entrambe le arterie non sono praticabili.