Maltempo, le forti piogge hanno ingrossato i torrenti in Sardegna: due uomini bloccati nel rio Quirra

Le forti piogge del weekend hanno ingrossato i torrenti in Sardegna; più colpito il settore orientale dell’isola. Anche oggi si registrano picchi di 66mm a Lanusei, 39mm a Sant’Anna, 34mm a Villanova Strisaili, che si sommano ai circa 100mm di pioggia registrati localmente nella giornata di ieri.

A causa delle piogge, il rio Quirra si è ingrossato, bloccando un uomo di 60 anni e suo figlio di 30 che lo stavano guadando con la loro utilitaria Suzuki. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 in località “Su Engiu” in agro di Tertenia in Ogliastra. Dopo l’allarme, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei si è diretta nella zona segnalata, riuscendo a trarre in salvo i due uomini fortunatamente illesi. Successivamente i soccorritori hanno provveduto al recupero dell’auto.