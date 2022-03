Maltempo e freddo in Turchia: la neve torna a imbiancare Istanbul – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve è tornata a colpire Istanbul, ricoprendo la parte europea e asiatica della megalopoli turca, ma aumenterà la sua intensità nelle prossime ore, soprattutto a partire dalle ore serali del 12 marzo. In alcune zone della città, si raggiungono i 20cm di neve. Sono gli effetti di una massa d’aria molto fredda in arrivo dalla Siberia e che continuerà a colpire la Turchia fino a lunedì 14 marzo. Oggi la capitale Ankara ha registrato una temperatura minima di -5°C, mentre Istanbul è scesa a -2°C.

Le autorità hanno intensificato le misure per non ripetere l’esperienza caotica dello scorso gennaio, quando Istanbul è rimasta paralizzata dalle forti nevicate. Si sono registrati alcuni disagi sull’autostrada TEM, con veicoli bloccati che hanno interrotto la circolazione ma l’intervento dei mezzi spazzaneve ha permesso di riportare la normalità. Nella città, si sono verificati diversi incidenti legati alla neve. A causa della nevicata a Istanbul, i servizi di autobus interurbani sono stati cancellati in mattinata dal Governatorato di Istanbul.

Nel frattempo, la compagnia di bandiera del Paese Turkish Airlines e AnadoluJet hanno cancellato 180 voli da e per l’aeroporto di Istanbul e l’aeroporto Sabiha Gökçen oggi.

