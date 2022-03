Maltempo, la Calabria si risveglia con la neve: fiocchi fino a quote collinari, scuole chiuse tra Catanzarese e Cosentino [FOTO]

MeteoWeb

Marzo in Calabria è iniziato con neve fino alle quote collinari: diversi centri del Catanzarese e del Cosentino si sono risvegliati ricoperti dal manto bianco.

La colonnina di mercurio è scesa sotto zero in tutte le zone montane.

Alcuni sindaci hanno firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole (come Cerva e Petronà, in provincia di Catanzaro) sia per evitare criticità nella gestione degli ingressi e delle uscite, sia perché si registrano disagi per la circolazione stradale nonostante l’intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: