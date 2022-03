Maltempo: lieto fine per un anziano signore bloccato da ieri sera dalla neve, nel catanese

MeteoWeb

Un uomo di 84 anni di cui si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio di ieri, è stato ritrovato e messo in salvo. Era rimasto bloccato in auto dalla neve. A dare l’allarme è stata la famiglia, dopo il mancato rientro dell’uomo. La figlia aveva anche pubblicato un post sui social, in cui chiedeva a chiunque lo avesse visto di avvisare le forze dell’ordine.

E’ accaduto a Pedara, nel Catanese, dove è reso necessario l’intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Misericordia. L’uomo, come ha scritto la figlia sui social, si era allontanato a bordo della propria Citroen C3 di colore azzurro per non fare più ritorno a casa. Le ricerche, già avviate la scorsa notte, sono proseguite questa mattina con il coinvolgimento di ulteriori uomini e mezzi del sistema di Protezione Civile.

Il ritrovamento dell’anziano signore avvenuto in tarda mattinata in zona Tarderia, ed è stato possibile grazie alla geolocalizzazione del cellulare dell’uomo e al sistema GPS presente nell’autovettura. Tra i primi ad arrivare sul luogo i carabinieri della Stazione e i volontari della Misericordia di Pedara accompagnati dal primo cittadino Alfio Cristaudo. L’auto, al momento del ritrovamento, era bloccata dalla neve e dal terreno dissestato. L’anziano signore stava apparentemente bene, ma è stato affidato alle cure del personale medico di un’ambulanza del 118 che lo ha condotto al pronto soccorso.