Maltempo: recupero di imbarcazioni e salvataggi di persone finite in acqua, maxi esercitazione sul Lago di Garda

Una maxi esercitazione, coordinata dalla Guardia Costiera, ha coinvolto carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Croce Rossa e Protezione Civile di tutte le località trentine, lombarde e venete che si affacciano sul lago di Garda: sul posto 20 unità navali, 100 tra volontari dell’emergenza sanitaria e forze dell’ordine, un elicottero e 7 diversi scenari da affrontare.

L’obiettivo era testare l’efficienza del sistema di soccorso in caso di improvvisa e violenta perturbazione.

Numerose e impegnative le simulazioni: recupero di un windsurfista a Torbole; persona con sup a Limone; recupero di due imbarcazioni da diporto alla deriva; spegnimento di un incendio a bordo di un traghetto; salvataggi di persone finite in acqua; soccorso a un infartuato; evacuazione di passeggeri da alcune navi.