Maltempo, neve fino a quote collinari in Molise: -7°C a Campitello Matese e -6°C a Capracotta [FOTO]

E’ in atto il raid di una “goccia fredda” proveniente direttamente dalla Russia: il nucleo gelido in quota ha viaggiato tutta la notte verso Ovest e oggi si è tuffato sul medio-basso Adriatico.

Dalla notte scorsa nevica anche a quote collinari in Molise e non mancano disagi soprattutto sulle strade di montagna.

Le temperature sono in netto calo: nella notte sono stati rilevati -7°C a Campitello Matese e -6°C a Capracotta (Isernia).

A Campobasso è scattato all’alba il piano neve della Sea, la società comunale che gestisce il servizio, per garantire la viabilità cittadina. Con l’intensificarsi delle precipitazioni sono stati chiamati in servizio tutti i mezzi operativi. Le squadre di operatori hanno spalato la neve dagli ingressi di tutti gli Istituti scolastici cittadini.

“Non si registrano particolari disagi, ma si consiglia di prestare prudenza,” fanno sapere dalla Sea.

