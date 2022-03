Maltempo Piemonte: oggi nubi e fiocchi tra Valle di Susa, Pinerolese e Cuneese, quota neve a 400-500 metri

MeteoWeb

Oggi giornata all’insegna delle nuvole in Piemonte, con isolate e scarse precipitazioni, confinate a ridosso dell’arco alpino, in particolare nella parte sud-occidentale della regione, con quota neve a 400-500 metri di altitudine.

La rete di stazioni meteo di Arpa regionale ha registrato qualche centimetro di neve fresca in Valle di Susa, nel Pinerolese e nel Cuneese. Segnalato nevischio anche in Valsesia e in Ossola.

“Una saccatura atlantica in progressiva discesa verso la penisola iberica convoglia sul Piemonte flussi umidi meridionali in quota che, associati all’aria fredda nei bassi strati, saranno responsabili di deboli nevicate a ridosso delle vallate alpine tra oggi e domani mattina,” spiega Arpa Piemonte. “Dal pomeriggio di domani l’intensificazione delle correnti causerà un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse sull’intera regione, più diffuse e con valori moderati sul settore sudoccidentale. La quota neve si manterrà sui 400-500 m fino a lunedì mattina, per poi subire un forte rialzo nel pomeriggio. Martedì la progressiva espansione di un campo di alta pressione africana sull’Italia determinerà un graduale esaurimento dei fenomeni e un deciso aumento dello zero termico”.

