Maltempo Sicilia, forte vento di scirocco: ridotti i collegamenti con le Eolie, chiuso tratto dell’A20

Il vento di scirocco ha sferzato Palermo per tutta la notte con raffiche anche oltre i 60 nodi. Una palazzina è crollata nella notte in via Ximenes, al Borgo Vecchio: esclusa dai vigili del fuoco la presenza di persone coinvolte. I vigili hanno lavorato tutta la notte per la messa in sicurezza delle parti della struttura pericolanti. Sono stati un centinaio gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, soprattutto per alberi pericolanti e dissesti di elementi costruttivi in varie parti della città (incluso il crollo della palazzina al Borgo Vecchio). I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti all’aeroporto Falcone-Borsellino, dove ieri sera, il vento ha divelto le coperture di due varchi del terminal dell’aeroporto.

Da ieri pomeriggio, inoltre, a causa delle forti raffiche di scirocco, sono stati sospesi alcuni collegamenti tre le Eolie e Milazzo. Le avverse condizioni meteo dovrebbero durare fino a domenica con conseguente rischio isolamento per l’Arcipelago.

Gli aliscafi Liberty Lines collegano le isole con difficoltà soprattutto negli approdi esposti al vento. A Lipari si approda nello scalo alternativo di Punta Scaliddi, mentre sono state soppresse le corse per Alicudi e Filicudi. Nelle altre isole minori si viaggia con riserva. Difficoltà anche per l’ormeggio delle navi. Nella rada di Lipari hanno trovato rifugio la nave cisterna della Marnavi di Napoli e il traghetto Green Fleet di Messina che trasporta i rifiuti.

Sulla A20 Messina–Palermo è temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello, in entrambi i sensi di marcia: nella notte le avverse condizioni meteo e un incidente a un mezzo pesante, che ha perso il controllo volando dal viadotto Calzata, hanno determinato la chiusura del tratto autostradale e conseguentemente non è possibile al momento utilizzare l’entrata di Buonfornello in direzione Messina, mentre chi si muove in direzione Palermo deve osservare l’uscita obbligatoria al casello di Cefalù. Sono attualmente in corso le verifiche tecniche utili a definire i prossimi interventi da predisporre e i tempi di riapertura delle tratte autostradali.

