Maltempo Sicilia, neve nel messinese: albero crolla sulla SP176, vigili del fuoco sul posto | FOTO

Questa mattina, intorno alle 09.00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Mistretta è intervenuta sulla SP 176 Mistretta-Castel di Lucio (ME), a causa di un grosso albero caduto sulla sede stradale.

I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno provveduto a liberare la sede stradale dalla pianta che fortunatamente, nell’impatto, non ha coinvolto persone.

Le attività sono state rese ancora più difficili dalla nevicata in corso.

