Maltempo, temporale africano a Reggio Calabria: saette nel cielo giallo di sabbia | FOTO

Il cielo è giallo, zeppo di sabbia proveniente dal Sahara. Squarciato da saette che rendono particolarmente suggestivo il temporale africano che in queste ore sta colpendo Reggio Calabria, provocando forte pioggia nella città calabrese dello Stretto. La temperatura è scesa a +15°C, dopo aver raggiunto i +21°C nella notte per il forte e caldo vento di scirocco. Scenario surreale, con l’atmosfera colorata di giallo per le abbondanti quantità di polvere proveniente dal deserto sahariano. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: