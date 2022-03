Marte, Ingenuity è inarrestabile: eseguito con successo il 21° volo sul Pianeta Rosso

MeteoWeb

Il conteggio dei voli effettuati su Marte dall’elicottero Ingenuity è salito a 21.

Il drone della NASA da 1,8 kg ha appena vinto un’altra sfida su Marte, hanno annunciato i funzionari dell’Agenzia.

“Mars Helicopter non può essere fermato! Ingenuity ha completato con successo il suo 21° volo sul Pianeta Rosso. Il piccolo velivolo ha viaggiato per 370 metri a una velocità di 3,85 metri al secondo ed è rimasto in volo per 129,2 secondi,” ha spiegato via Twitter il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che gestisce la missione di Ingenuity.

Nel febbraio 2021, Ingenuity è atterrato con il rover Perseverance della NASA sulla superficie del cratere Jezero di Marte, che ospitava un lago e un delta di un fiume miliardi di anni fa. L’elicottero a energia solare ha inizialmente intrapreso una missione dimostrativa di 5 voli progettata per dimostrare che l’esplorazione aerea è fattibile su Marte nonostante la sottile atmosfera del pianeta (la pressione atmosferica sul Pianeta Rosso è l’1% della pressione terrestre al livello di mare).

Ingenuity ha effettuato con successo i 5 voli e la NASA ha concesso un’estensione della missione. Durante questa fase, il velivolo ha spinto i confini del volo sul Pianeta Rosso, fungendo da scout per Perseverance, i cui compiti principali riguardano la caccia ai segni di vita passata su Marte e la raccolta di dozzine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

Durante il loro primo anno su Marte, Ingenuity e Perseverance hanno esplorato le aree a Sud e Sud/Ovest del sito di atterraggio. Entrambi i robot stanno ora tornando verso la zona di atterraggio, avendo come obiettivo una parte accessibile dell’antico delta del fiume.

Il team di Perseverance è ansioso di iniziare a studiare il delta da vicino, perché i delta qui sulla Terra sono luoghi in cui vengono ben conservate le sostanze chimiche organiche contenenti carbonio e i segni della vita stessa.

Durante i suoi 21 voli marziani, Ingenuity è rimasto in volo per un totale di 38,8 minuti e ha percorso 4,65 km: più di quanto abbia “camminato” Perseverance (4,39 km).