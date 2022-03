Marte: Ingenuity mette a segno il 22° volo sul Pianeta Rosso, ora è diretto verso un antico delta

MeteoWeb

Il drone-elicottero Ingenuity lo ha fatto di nuovo: ha effettuato con successo un volo su Marte, il 22°.

Il 20 marzo è rimasto in aria per 101,4 secondi e ha raggiunto un’altitudine massima di 10 metri, secondo quanto riportato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Ingenuity e il rover Perseverance sono “ammartati” insieme all’interno del cratere Jezero nel febbraio 2021.

Jezero ha ospitato un lago e un delta di un fiume miliardi di anni fa: ciò lo rende un luogo ideale da esplorare, a caccia di vita passata e di campioni per un futuro ritorno sulla Terra.

Il piccolo elicottero ha rapidamente superato la sua missione originale di 5 voli, progettata per dimostrare che l’esplorazione aerea è possibile su Marte. Dopo questo successo, la NASA ha concesso a Ingenuity un’estensione della missione, durante la quale il velivolo ha assunto il ruolo di scout per Perseverance.

Il team di missione sta attualmente guidando Perseverance verso una parte accessibile di un antico delta e le osservazioni di Ingenuity li stanno aiutando a scegliere la rotta migliore.

Durante i suoi primi 21 voli, Ingenuity ha volato per un totale di 4.647 metri ed è rimasto in aria per quasi 39 minuti, secondo il registro di volo compilato dal team di missione.

I numeri dovrebbero continuare a crescere: Ingenuity è in buona salute, e la NASA ha recentemente esteso nuovamente le operazioni dell’elicottero, almeno fino a settembre.