Marte: Perseverance ha raccolto l’8° campione di roccia sul Pianeta Rosso, ora il rover è in viaggio verso un antico delta

Il rover Perseverance della NASA sta esplorando l’antico delta di un fiume ora che il suo 8° campione di roccia è al sicuro per analisi future.

“Sto mettendo da parte il mio ultimo campione di roccia (n. 8!)“, “mi dirigo verso il delta del fiume“, “si parte“, ha scritto il team di missione sull’account Twitter del robot.

Il rover Perseverance è impegnato in una missione a lungo termine per comprendere meglio il potenziale della vita su Marte. Mentre altre missioni sono alla ricerca di segni d’acqua, il rover sta facendo un ulteriore passo avanti raccogliendo le rocce più promettenti per una missione di ritorno che la NASA e l’ESA intendono lanciare entro la fine di questo decennio.

Perseverance è atterrato nel febbraio 2021 nel cratere Jezero largo 45 km. Gli scienziati della missione ritengono che miliardi di anni fa il cratere contenesse un lago e un delta di un fiume, rendendolo un ricco terreno di caccia per raccogliere campioni con potenziali segni di vita antica.

Perseverance ha trascorso la maggior parte del suo primo anno (terrestre) su Marte esplorando una regione leggermente a sud e ad ovest del suo sito di atterraggio. Ora il rover è in viaggio verso l’area di atterraggio per riprendere la ricerca presso l’antico delta.

“Lì avremo l’opportunità di studiare strati rocciosi sedimentari, minerali argillosi e massi arrotondati giunti nell’area da ben oltre Jezero. Queste caratteristiche sono vestigia del passato acquoso di Jezero e chiari indicatori di un antico ambiente abitabile,” ha affermato Brad Garczynski, della Purdue University.

“Se la vita microbica è esistita qui in passato,” ha proseguito Garczynski, “questo è uno dei posti migliori dove cercarla, poiché i fanghi finemente stratificati potrebbero aver seppellito e conservato un record di quell’attività microbica“.

Perseverance ha esplorato la zona utilizzando i suoi strumenti Mastcam-Z e SuperCam per raccogliere segni della struttura e dei minerali del delta. I membri del team utilizzeranno questi dati, insieme ai passaggi orbitali sul delta, per studiare il percorso di Perseverance nelle prossime settimane e mesi.

Un altro aiutante è stato Ingenuity, l’elicottero da 1,8 kg che è atterrato sul Pianeta Rosso nella “pancia” di Perseverance nel 2021. Ingenuity ora ha 21 voli al suo attivo su Marte, superando di 4 volte il suo piano di volo originale. Con la capacità di Ingenuity di volare ben collaudata, il piccolo elicottero ora funge da scout per le attività di Perseverance.