Meteo: marzo 2022 uno dei più secchi degli ultimi 100 anni in Alto Adige

Con il susseguirsi di periodi di alta pressione, il mese di marzo 2022 si e’ concluso come uno dei piu’ aridi della storia delle misurazioni in Alto Adige. I meteorologi dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia, infatti, riportano che da quando sono iniziate le registrazioni circa 100 anni fa, raramente a marzo si e’ verificato un mese con precipitazioni cosi’ scarse. Solo verso la fine del mese è tornata un po’ di pioggia.

In questi giorni, inoltre, si ripresenta inoltre un fenomeno meteorologico insolito: la polvere del Sahara colora gli strati d’aria di giallo, arancione o marrone. La polvere del Sahara era visibile in Alto Adige sin dalla meta’ del mese. Centinaia di milioni di tonnellate di polvere vengono sollevate ogni anno dal deserto africano e ci raggiungono con forti venti da sud, arrivando anche piu’ lontano, fino al Nord Europa.

Le temperature di marzo sono state di 0,5-1°C al di sotto della media di lungo periodo in Alto Adige. Dopo tre settimane molto fresche, solo nell’ultima settimana il clima e’ diventato primaverile con temperature oltre i +20°C. Tuttavia, questa fase calda non e’ stata in grado di compensare il deficit termico di questo mese.