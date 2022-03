Bufera di neve innesca spaventoso maxi incidente in Pennsylvania: almeno 3 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Numerosi mezzi hanno perso il controllo e si sono scontrati, le persone sono balzate via dai camion in corsa pochi secondi prima della collisione e almeno 3 persone morte, con una dozzina di feriti durante una bufera di neve che ha interessato nelle scorse ore un’autostrada in Pennsylvania.

L’incidente sulla Interstate 81 è stato catturato in video pubblicati sui social che mostrano conducenti e passeggeri che costeggiano la strada innevata ed escono fuori strada mentre si verifica una cascata di incidenti.

Il dottor David J. Moylan, medico legale della contea di Schuylkill, ha riferito che 3 vittime sono state confermate nel tardo pomeriggio ora locale.

John Blickley, vice coordinatore dell’agenzia per la gestione delle emergenze, ha affermato che i funzionari ritengono che una nevicata abbia offuscato la visibilità e probabilmente abbia contribuito all’incidente. Le stime del numero di veicoli coinvolti variavano tra 40 e 60, compresi rimorchi. Blickley ha detto che il personale di emergenza di quattro diverse contee ha trasportato circa 20 pazienti negli ospedali della zona per le cure del caso.

Mike Colbert, meteorologo del National Weather Service, ha affermato: possono verificarsi “rovesci di neve molto pesanti in cui, se ci stai entrando, puoi passare da cieli parzialmente nuvolosi o soleggiati a una bufera di neve istantanea in pochi secondi. Ecco perché sono così pericolose”.