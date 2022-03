Meteo, adesso “esplode” la primavera: oggi +24°C a Pordenone, ma è solo l’inizio…

MeteoWeb

Conclusa l’ultima ondata di freddo della stagione invernale, adesso sull’Italia “esplode” la primavera, per ora soltanto al Centro/Nord ma nei prossimi giorni anche al Sud. Oggi le temperature hanno raggiunto +24°C a Pordenone, +23°C a Udine, +22°C a Bolzano, +21°C a Roma, Firenze, Genova, Trento, Ferrara, La Spezia, Savona, Latina, Viterbo e Treviso, +20°C a Milano, Napoli, Verona, Padova, Brescia, Vicenza, Cremona, Frosinone e Arezzo.

Completamente diversa la situazione al Sud, dove le massime anche oggi si sono fermate a +13°C a Termoli e Vibo Valentia, +14°C a Pescara e Catanzaro, +15°C a Crotone, +16°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Cagliari, Lecce e Brindisi. Si tratta di valori molto bassi per questo periodo dell’anno, seppur in deciso aumento rispetto al freddo anomalo dei giorni scorsi. Già domani le temperature aumenteranno ulteriormente, in realtà non solo al Sud ma in tutto il Paese, con temperature diffusamente oltre i +20°C in tutta la pianura Padana e nelle Regioni tirreniche, con punte di +25°C in Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Nei giorni successivi sarà una vera e propria escalation del caldo, con temperature in costante aumento stavolta in modo stabile e definitivo. La primavera è arrivata. Anche le prossime ondate di maltempo, come quella che domenica determinerà piogge diffuse al Centro/Sud, non saranno più accompagnate dal freddo.

