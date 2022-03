Meteo, che freddo tra Calabria e Sicilia nella serata della Festa della Donna: pioggia con +6°C a Reggio, bufere di neve in Aspromonte

MeteoWeb

E’ una serata molto fredda in riva allo Stretto di Messina: a Reggio Calabria ha iniziato a piovere dopo le 18:30 e al momento la pioggia continua a cadere fitta, con una temperatura crollata ad appena +6°C in città. In Aspromonte nevica copiosamente a partire dalle colline, già oltre i 500 metri di altitudine. Spettacolari le ultime immagini delle webcam di Gambarie d’Aspromonte, dove al momento ci sono -2°C e l’accumulo di neve fresca viaggia ormai verso i 30cm: le piste stanno facendo il pieno per una seconda parte di stagione sciistica che promette un ottimo innevamento. Nelle prossime ore le temperature si abbasseranno ulteriormente, con la neve fino a 300 metri di altitudine nella notte. Domani schiarite più ampie con lo spettacolo dello Stretto innevato fino a bassa quota, e temperature ancora molto basse.

