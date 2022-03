Meteo, gelo al Sud nella prima notte di Primavera: quanto durerà questo freddo? Le previsioni

MeteoWeb

Il Sud Italia sta vivendo un’intensa ondata di freddo proveniente dai Balcani: è la prima notte di Primavera dopo l’equinozio scoccato poche ore fa, ma il clima è ancora pienamente invernale al punto che alle 20:45 abbiamo temperature particolarmente basse con appena +7°C a Reggio Calabria, Lecce, Benevento e Crotone, +6°C a Catania, Catanzaro, Avellino e Brindisi, +4°C a Martina Franca, Castrovillari e Vibo Valentia, +3°C a Cosenza, Matera e Altamura, +2°C ad Alberobello, +1°C a Putignano, Castellana Grotte e Serra San Bruno, 0°C a Campobasso, Linguaglossa, Pedara e Nicolosi, -1°C a Gambarie e Laceno, -2°C a Floresta e Montevergine, -3°C a Lorica.

Tanto per rendere l’idea dell’anomalia, allo stesso orario a Milano, Verona, Brescia e Cremona abbiamo +10°C, a Roma, Torino, Venezia e Firenze +11°C e a Genova e La Spezia +12°C, temperature queste ultime assolutamente nella norma del periodo, a differenza di quelle invernali del Sud.

Ma quanto durerà quest’anomalia di freddo così intenso? Non si può certo dire che ha le ore contate. Lunedì 21 Marzo farà ancora più freddo, anche se aumenteranno gli sprazzi di sole tra le nubi comunque ancora diffuse e le precipitazioni persistenti, nevose fino a quote molto basse (300–400 metri) soprattutto nel pomeriggio-sera in Calabria e Sicilia. Le massime giornaliere saranno persino ancora più basse rispetto a domenica. Martedì rimarrà ancora freddo mentre Mercoledì 23 avremo un primo, lieve e timido, aumento delle temperature diurne (ma le minime mattutine saranno ancora molto basse con estese gelate fino a bassa quota). Giovedì 24 Marzo al Centro e Nord Italia sarà primavera, con temperature massime ben oltre i +20°C, ma al Sud persisterà un po’ di fresco anche se in attenuazione. Le temperature, infatti, saranno in ulteriore rialzo: i valori più bassi in Calabria e Sicilia, dove però le massime torneranno sui +16/+17°C nelle zone costiere (quindi saranno comunque ancora basse). Per un ritorno alla normalità consona a questo periodo dell’anno bisognerà attendere Venerdì 25 Marzo, quando anche al Sud le temperature massime supereranno diffusamente i +18/+19°C. Ancora molto incerta, invece, la prognosi per il prossimo weekend, l’ultimo del mese di Marzo.

La risposta alla domanda che tutti si pongono sulla durata di questo freddo, quindi, è secca: ancora un po’, quasi tutta la settimana entrante. Per un mese di marzo clamorosamente freddo al Sud Italia.

