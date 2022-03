Meteo, in Trentino uno degli inverni più caldi dal 1921: temperature quasi sempre oltre la media

MeteoWeb

L’inverno meteorologico nei mesi di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022 e’ risultato molto piu’ caldo e molto piu’ secco della media in Trentino, secondo l’analisi di Meteotrentino. L’inverno 2021-22 e’ risultato il terzo piu’ caldo (al pari del 2015) dal 1921, dopo gli inverni del 2007 e del 2020.

In Trentino Alto Adige i flussi in quota sono stati prevalentemente settentrionali e le Alpi hanno generalmente confinato sul versante settentrionale le precipitazioni associate alle perturbazioni che sono transitate, mentre sul versante meridionale si sono verificati frequenti episodi di venti di foehn anche forte. L’analisi evidenzia inoltre che nei tre mesi si sono registrati solo tre giorni con precipitazioni maggiori di un millimetro.

Le temperature sono state quasi sempre superiori alla media e, in particolare nei giorni vicini a Capodanno, sono state eccezionalmente elevate. Meteotrentino segnala inoltre che l’indice Spi (Standard precipitation index) a 3 mesi e’ sceso sotto -1. Cio’ significa che siamo all’inizio di un periodo moderatamente asciutto e che, in mancanza di precipitazioni significative nel mese in corso, porterebbe ad una primavera siccitosa.