Meteo, le temperature minime di oggi: -6°C a Spindoli e Serravalle di Chienti, +9°C a Ventotene e Vieste

Il prosieguo di questa settimana sarà all’insegna di una circolazione fredda su tutta l’Italia. La pressione, però, un po’ a tutte le quote, ma soprattutto a livello del suolo, sarà in apprezzabile aumento, in particolare sul medio-basso Adriatico e al Sud, dove ha insistito una circolazione instabile per molti giorni.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 10 Marzo 2022, in alcune località italiane: