Meteo, le temperature minime di oggi: -14°C a Roccaraso, -4°C a Capracotta, +11°C a Sanremo

MeteoWeb

Dopo la fase instabile delle scorse ore con piogge abbondanti su alcune aree delle isole maggiori, in forma irregolare e più debole al Centro/Sud, e dopo un’azione più fredda che caratterizzerà i primi giorni della nuova settimana, il tempo migliorerà in tutto il Paese per alcuni giorni, grazie all’estensione dell’alta pressione dai quadranti settentrionali verso il Mediterraneo centrale.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 21 Marzo 2022, in alcune località italiane: