Allerta Meteo, pomeriggio di maltempo e freddo al Sud: neve abbondante fino a bassa quota in Calabria e Sicilia

E’ un pomeriggio di maltempo all’estremo Sud Italia, e in modo particolare in Sicilia, in alcune zone della Sardegna e nell’estremità meridionale della Calabria (in Aspromonte). Particolarmente intenso il maltempo nell’area etnea: a Catania la temperatura è ferma a +7°C in pieno giorno, come se fossimo ancora a Gennaio, e nevica a bassa quota in tutta l’area del vulcano siciliano. Instabilità anche nel resto della Sicilia e nelle zone interne della Calabria meridionale, con abbondanti nevicate in Aspromonte.

Al Nord, invece, è primavera: spiccano i +17°C di Pordenone, i +16°C di Trento, Bolzano e Udine, mentre in Francia abbiamo addirittura +19°C a Parigi: un clima, questo, ben più consono a questo periodo dell'anno rispetto al freddo anomalo che sta interessando il Sud.