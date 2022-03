Meteo Veneto, persistono condizioni anticicloniche: tempo stabile e ripresa delle temperature fino a metà settimana

MeteoWeb

La condizione prevalentemente anticiclonica sull’Europa centro meridionale permane nei prossimi giorni, con tempo perlopiù stabile anche sul Veneto; movimenti della massa d’aria in quota determineranno variazioni nelle temperature in quota e nella intensità dell’inversione termica notturna, con contenuta ripresa delle temperature almeno fino a metà settimana.

Pomeriggio/sera di Domenica 13

Tempo stabile con aria limpida e cielo in prevalenza sereno salvo qualche locale annuvolamento; solo dalla serata o tarda serata si avrà un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Temperature massime in aumento ma con valori ancora inferiori alla media del periodo.

Lunedì 14

Cielo: Tempo ancora stabile e inizialmente soleggiato nelle prime ore della mattina; seguirà l’ingresso di nuvolosità a partire da ovest in mattinata, con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su buona parte della regione dalle ore pomeridiane. Possibile formazione di foschia in pianura dalla serata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In contenuto aumento, un po’ più sensibile nelle minime.

Venti: In pianura in prevalenza deboli orientali, fino a moderati sulla costa e zone orientali; in montagna moderati sudoccidentali, fino a tesi in alta quota.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedì 15

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso, con qualche locale schiarita alternata ad annuvolamenti specie per nubi medio-alte; verso sera attenuazione della nuvolosità. Nelle ore più fredde formazione di foschie nebbie e nubi basse in pianura e Valbelluna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Massime stabili, salvo lieve aumento sulle zone occidentali; minime in generale contenuto aumento, più sensibile sui rilievi.

Venti: In pianura in generale deboli variabili, poi deboli/moderati da sud nel pomeriggio. In montagna moderati, fino a tesi in alta quota, dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 16

Cielo parzialmente nuvoloso, con schiarite specie nelle ore centrali. Precipitazioni assenti salvo qualche piovasco in montagna dalla sera nella notte, con eventuale neve oltre i 1200-1500 metri. Nelle ore più fredde probabile formazione di foschie e nebbie in pianura.

Giovedì 17

Cielo nuvoloso sulle zone montane, dove non si esclude qualche isolata precipitazione nelle prime ore notturne; quasi sereno sulla pianura, salvo qualche annuvolamento sulle zone pedemontane e occidentali. Temperature minime in aumento e massime in calo.