Meteo Veneto: venti e temperature sotto media fino a martedì 8 marzo, poi torna l’anticiclone

Fino a martedì un’area di bassa pressione sull’Europa orientale convoglierà sul Veneto correnti cicloniche di aria fresca e a tratti umida. Il cielo sarà in parte nuvoloso, soprattutto tra Prealpi e pianura, le precipitazioni in prevalenza assenti. I fenomeni più significativi saranno la ventilazione dai quadranti orientali moderata o anche tesa e le temperature inferiori alla media del periodo con minime sotto zero anche in pianura. Da mercoledì tempo stabile e soleggiato, a causa dell’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale.

Pomeriggio/sera di Sabato 5

Cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti tra Prealpi e pedemontana e sulla pianura occidentale. Temperature prevalentemente in diminuzione. Venti da nord-est, deboli/moderati in quota e sulla pianura interna, moderati/tesi su costa e pianura limitrofa, con rinforzi in serata.

Domenica 6

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta e per nubi basse sulla fascia prealpina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in quota, in ulteriore calo, lieve o contenuto, in pianura e nelle valli con valori diffusamente sotto zero ad eccezione delle aree prossime alla costa; massime stazionarie.

Venti: Nord-orientali, deboli/moderati, tesi su costa e pianura limitrofa fino a metà giornata e temporaneamente in serata.

Mare: Molto mosso fino a metà giornata, in seguito moto ondoso in attenuazione.

Lunedì 7

Cielo: Sereno o poco nuvoloso salvo maggiori addensamenti sulle Prealpi e anche in pianura a fine giornata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione, in rialzo nei valori massimi in montagna.

Venti: In quota settentrionali deboli/moderati; nelle valli variabili. In pianura, fino alla mattina nord-orientali deboli/moderati, a tratti tesi sul litorale, dalle ore centrali deboli variabili.

Mare: Mosso fino a metà giornata, poco mosso nel pomeriggio/sera.

Martedì 8

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nella prima parte della giornata. Temperature minime in aumento o stazionarie, tranne sulla pianura sud-orientale dove saranno in calo; massime pressoché stazionarie o in locale diminuzione, specie in montagna.

Mercoledì 9

Tempo stabile con cielo sereno. Temperature minime prevalentemente in diminuzione, massime in ripresa.