Missili dallo Yemen: enorme incendio vicino al circuito di Jeddah, in Arabia Saudita | VIDEO

Un enorme incendio vicino al circuito di Jeddah, in Arabia Saudita, ha costretto a rinviare la seconda sessione di libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. Le FP2 sono state posticipate ufficialmente per via di un attacco missilistico a pochi chilometri dalla pista. Una colonna di fumo si è alzata da un deposito del gigante petrolifero Aramco, come dimostrano i video in fondo all’articolo.

L’incendio è stato provocato da un attacco dei ribelli yemeniti Huthi, che lo hanno rivendicato e che già la scorsa settimana avevano preso di mira la compagnia petrolifera, importante sponsor anche del circus e della Aston Martin. “Arab News” fa sapere però che non ci sarebbero vittime e che l’incendio sarebbe sotto controllo.