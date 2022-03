Mistero risolto sull’origine della Venere di Willendorf di 30.000 anni: la roccia proveniva dal lago di Garda

MeteoWeb

La statuetta di Willendorf, alta quasi 11 cm, è uno dei più importanti esempi di arte antica in Europa. È fatto di una roccia chiamata “oolite” che non si trova a Willendorf o nei dintorni. Un gruppo di ricerca guidato dall’antropologo Gerhard Weber dell’Università di Vienna e dai due geologi Alexander Lukeneder e Mathias Harzhauser, nonché dal preistorico Walpurga Antl-Weiser del Museo di storia naturale di Vienna, ha ora scoperto grazie all’aiuto di tomografie ad alta risoluzione immagini che il materiale da cui è stata scolpita la Venere proviene probabilmente dal nord Italia. Ciò getta nuova luce sulla notevole mobilità dei primi esseri umani moderni a sud e a nord delle Alpi. I risultati attualmente appaiono in diversi rapporti scientifici.

La Venus von Willendorf non è speciale solo in termini di design, ma anche in termini di materiale. Mentre altre figure di Venere sono solitamente realizzate in avorio o osso, a volte anche con pietre diverse, l’oolite è stata utilizzata per la Venere della Bassa Austria, che è unica per tali oggetti di culto. La statuina trovata nella Wachau nel 1908 ed esposta al Museo di Storia Naturale di Vienna è stata finora esaminata solo dall’esterno. Ora, più di 100 anni dopo, l’antropologo Gerhard Weber dell’Università di Vienna ha utilizzato un nuovo metodo per esaminarne l’interno: la tomografia microcomputerizzata. Durante diversi passaggi, gli scienziati hanno ottenuto immagini con una risoluzione fino a 11,5 micrometri, una qualità che altrimenti si vede solo al microscopio. La prima intuizione ottenuta è: “Venere non sembra affatto uniforme all’interno. Una proprietà speciale che potrebbe essere utilizzata per determinarne l’origine”, afferma l’antropologo.

Insieme ai due geologi Alexander Lukeneder e Mathias Harzhauser del Museo di Storia Naturale di Vienna, che avevano precedentemente lavorato con le ooliti, il team ha procurato campioni comparativi dall’Austria e dall’Europa e li ha valutati. Un progetto complesso: sono stati prelevati, segati ed esaminati al microscopio campioni di roccia dalla Francia all’Ucraina orientale, dalla Germania alla Sicilia. Il team è stato sostenuto dallo stato della Bassa Austria, che ha fornito fondi per le lunghe analisi.

L’interno fornisce anche informazioni sull’esterno

I dati tomografici di Venere hanno mostrato che i sedimenti si sono depositati nelle rocce di diverse densità e dimensioni. Nel mezzo c’erano anche piccoli resti di conchiglie e sei grani molto densi e più grandi, le cosiddette limoniti. Quest’ultimo spiega le cavità emisferiche precedentemente misteriose sulla superficie di Venere con lo stesso diametro: “Le limoniti dure sono probabilmente scoppiate quando il creatore della Venere la stava scolpendo“, spiega Weber: “Nel caso dell’ombelico di Venere, poi apparentemente ne fece una virtù per necessità“.

Altra scoperta: l’oolite di Venere è porosa perché i nuclei dei milioni di globuli (ooides) di cui è composta si erano disciolti. Questa è un’ottima spiegazione del motivo per cui lo scultore pieno di risorse ha scelto questo materiale 30.000 anni fa: è molto più facile lavorarci. Gli scienziati hanno anche identificato un minuscolo residuo di conchiglia, lungo solo 2,5 millimetri, e lo hanno datato al periodo giurassico. Ciò ha escluso tutti gli altri potenziali depositi della roccia dell’era geologica del Miocene molto più tarda, come quelli nel vicino bacino di Vienna.

Tanta strada per quel tempo

Il team di ricerca ha anche analizzato le dimensioni dei grani degli altri campioni. Centinaia, a volte anche migliaia di grani sono stati contrassegnati e misurati con programmi di elaborazione delle immagini o anche manualmente. Nessuno dei campioni entro un raggio di 200 chilometri da Willendorf corrispondeva nemmeno lontanamente. L’analisi ha infine mostrato che i campioni di Venere erano statisticamente indistinguibili dai campioni provenienti da una località del nord Italia vicino al Lago di Garda. Questo è notevole perché significa che Venere (o almeno il suo materiale) iniziò un viaggio dal sud delle Alpi al Danubio a nord delle Alpi.

“La gente nel Gravettiano – la cultura degli strumenti dell’epoca – cercava e abitava luoghi favorevoli. Quando il clima o la situazione delle prede cambiavano, si spostavano, preferibilmente lungo i fiumi“, spiega Gerhard Weber. Un viaggio del genere avrebbe potuto richiedere generazioni.

Uno dei due possibili percorsi da sud a nord porterebbe intorno alle Alpi e nella pianura pannonica ed è stato descritto in simulazioni da altri ricercatori alcuni anni fa. L’altro modo per arrivare dal Lago di Garda alla Wachau sarebbe attraverso le Alpi. Non è chiaro se ciò fosse possibile più di 30.000 anni fa a causa del deterioramento climatico iniziato in quel momento. Si tratterebbe di una variante alquanto improbabile se già in quel momento ci fossero stati ghiacciai continui. Tuttavia, il sentiero lungo 730 km lungo l’Adige, l’Inn e il Danubio era sempre stato al di sotto dei 1.000 metri sul livello del mare, ad eccezione dei 35 chilometri del Lago di Resia.

Possibile, ma meno probabile, collegamento con l’Ucraina orientale

Le statistiche indicano chiaramente nel nord Italia l’origine dell’oolite di Venere. Tuttavia, c’è un altro luogo interessante per l’origine della roccia. Si trova nell’Ucraina orientale, a più di 1.600 chilometri di distanza lineare da Willendorf. I campioni lì non si adattano chiaramente come quelli italiani, ma meglio di tutto il resto del campione. Un collegamento interessante qui: le figure di Venere sono state trovate nella vicina Russia meridionale, che sono un po’ più giovani, ma sembrano molto simili alla Venere trovata in Austria. I risultati genetici mostrano anche che le persone nell’Europa centrale e orientale erano collegate tra loro in questo momento.

L’entusiasmante storia della Venere della Bassa Austria potrebbe continuare. Finora solo pochi studi sistematici si sono occupati dell’esistenza dei primi esseri umani in questo lasso di tempo nella regione alpina e della loro mobilità. Il famoso “Ötzi“, ad esempio, entra in gioco solo molto più tardi, ovvero 5.300 anni fa. “Vogliamo utilizzare questi risultati di Venere e la nostra nuova rete di ricerca di Vienna “Evoluzione umana e scienze archeologiche”, in collaborazione con antropologia, archeologia e altre discipline, per chiarire ulteriormente la storia antica nella regione alpina“, conclude Weber.