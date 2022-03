Il complotto corre sul filo…elettrico: mistero sulle prese di corrente dell’ospedale visitato da Zelensky | FOTO

MeteoWeb

In queste ore sui social si è diffusa l’ennesima teoria complottista, la quale per ora non trova alcun riscontro concreto, né a conferma né a discredito. Sono infatti molti gli utenti che guardando il video girato nell’ospedale ucraino visitato dal presidente Volodymyr Zelensky lo scorso 17 marzo, si sono chiesti come mai le prese di corrente visibili nella immagini sembrino di tipo E, mentre in Ucraina sono di tipo C o F.

Secondo questa teoria ‘social’, Zelensky sarebbe dunque in Polonia, effettivamente viene utilizzata la presa di tipo E, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto. In verità le immagini girate nell’ospedale non sono propriamente nitide e ingrandendo i fermoimmagine la figura risulta sempre più sgranata.